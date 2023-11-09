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Arkema afiche un EBITDA en recul au T3, à Eur 386 millions
information fournie par Reuters09/11/2023 à 07:14

Arkema SA AKE.PA :

* RÉSULTATS DU 3ÈME TRIMESTRE 2023

* AU T3, CHIFFRE D'AFFAIRES DE 2,3 MDSEUR ,EN BAISSE DE 17,2 % À TAUX DE CHANGE CONSTANT PAR RAPPORT AU 3T'22

* AU T3, EBITDA À 386 MEUR, EN RECUL PAR RAPPORT À LA BASE DE COMPARAISON ÉLEVÉE DE L'AN DERNIER (495 MEUR AU 3T'22), ET MARGE D'EBITDA RÉSISTANT BIEN À 16,6 % (16,7 % AU 3T'22)

* AU T3, RÉSULTAT NET COURANT À 177 MEUR (260 MEUR AU 3T'22), SOIT 2,38 EUROS PAR ACTION

* AU T3, GÉNÉRATION DE CASH ÉLEVÉE AVEC UN FLUX DE TRÉSORERIE COURANT DE 312 MEUR (434 MEUR AU 3T'22) ET DETTE NETTE S'ÉTABLISSANT À 2 419 MEUR

* CONFIRME SA PRÉVISION D'EBITDA D'ENVIRON 1,5 MDEUR EN 2023

* DETTE NETTE INCLUANT LES OBLIGATIONS HYBRIDES S’ÉTABLIT À 2 419 MILLIONS D’EUROS (2 645 M€ À FIN JUIN 2023), LE RATIO DETTE NETTE SUR EBITDA DES DOUZE DERNIERS MOIS S’ÉTABLISSANT À 1,7X

* PERSPECTIVES 2023 : VISE ÉGALEMENT UNE CONVERSION DE L’EBITDA EN CASH ÉLEVÉE, AUTOUR DE 40%

Pour plus de détails, cliquez sur AKE.PA

(Bureau de Gdansk)

Résultats d'entreprise

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