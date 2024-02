Arkéa Investment Services fait état d’une collecte de 3,3 milliards d’euros en 2023

Arkéa Investment Services, qui regroupe les activités de gestion d’actifs et de banque privée du Crédit Mutuel Arkéa, fait état d’une collecte nette de 3,3 milliards d’euros pour l’année 2023. Ces entrées nettes sont partagées entre 1,6 milliard d’euros sur le monétaire et 1,7 milliards d’euros sur les autres classes d’actifs.

Les encours d’Arkéa IS progressent d’environ 7% sur un an, ressortant à 66,4 milliards d’euros. Le chiffre n’inclut pas la cession de la participation du groupe dans Mandarine Gestion survenue en 2023. Arkéa IS regroupe Federal Finance Gestion, Schelcher Prince Gestion, Arkéa Banque Privée, Arkéa RE et Arkéa REIM. La firme a prévu de lancer «de façon sélective quelques nouveaux produits» . Concernant la banque privée, elle indique étudier l’ouverture d’un ou deux nouveaux bureaux. Arkéa IS analyse par ailleurs d’autres projets sur l’immobilier après son premier club deal réalisé en 2023.

