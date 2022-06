Arkéa Capital se lance dans la gestion pour compte de tiers

(NEWSManagers.com) - Depuis quarante ans, Arkéa Capital creuse son sillon dans le paysage du capital-investissement français. Une activité que cette filiale du Crédit Mutuel Arkéa a su faire fructifier jusqu’à représenter plus de 13% des fonds propres du groupe, soit 1,2 milliard d’euros sous gestion. Pour continuer à grandir, Arkéa Capital a décidé de franchir le Rubicon de la gestion pour compte de tiers. Un bouleversement majeur pour ce groupe mutualiste, qui s’accompagne de nouvelles ambitions : doubler les encours sous gestion d’ici cinq à dix ans. «Le groupe veut continuer à développer cette activité. L’ouverture aux investisseurs tiers n’est donc pas un désengagement mais bien une ressource supplémentaire», explique Marc Brière, le président du directoire d’Arkéa Capital.

Pour attirer le chaland, la société de gestion fait valoir les résultats de sa stratégie historique, basée sur des investissements minoritaires dans des entreprises rentables ou non, réalisant entre un million et plusieurs milliards d’euros de chiffre d’affaires. Depuis ses sept bureaux régionaux, dont le dernier a ouvert à Lyon l’an dernier, Arkéa Capital revendique avoir accompagné plus de 500 sociétés dans leur projet d’innovation, de développement ou de transmission. Le tout pour un multiple brut proche de 2,4 et un taux de rentabilité interne (TRI) brut de près de 20%.

Choc culturel

Captive de la septième banque de France, Arkéa Capital va devoir montrer patte blanche pour espérer attirer des investisseurs tiers, naturellement sensibles à l’indépendance des équipes de gestion. Or à ce jour, le groupe dirigé par Hélène Bernicot souhaite rester l’unique actionnaire de sa filiale, comme il le fait avec la plupart de ses activités. L’ouverture aux «limited partners» (LP) s’apparente donc à un choc culturel pour l’établissement financier, même si des discussions se poursuivent en interne pour tenter de faire bouger les lignes. Par le passé, l’équipe d’Arkéa Capital avait obtenu de sa maison mère l’introduction du «carried interest», l’intéressement aux plus-values. Une révolution dans l’univers mutualiste, mais un prérequis pour espérer attirer et fidéliser les talents dans l’univers hautement concurrentiel du capital-investissement.

En février, Arkéa Capital a recruté Astrid de Geloes en qualité de responsable des relations investisseurs. Cette structuration va de pair avec l’ouverture de deux fonds à la souscription, Arkéa Capital 2 et Breizh Ma Bro (souscription en unités de compte, compte titres et PEA-PME). Mais aussi, depuis peu, du FPCI We Positive Invest 2, six ans après le premier millésime, de 20 millions d’euros. «Nous avons acquis la conviction qu’il est possible de délivrer de l’impact réel et de la performance. Ce fonds article 9 ambitionne ainsi de lever 100 millions d’euros avec un ‘hard cap’ à 150 millions», détaille Morgan Carval, directeur de l’investissement à impact chez Arkéa Capital. Le nouveau véhicule ouvert aux investisseurs tiers sera sponsorisé par sa maison mère, devenue entreprise à mission, et investira jusqu’à 10 millions dans des entreprises des domaines de la transition énergétique et climatique, de l’économie circulaire, du capital humain et de la santé. Le succès de sa commercialisation donnera le ton pour les futures levées de la société de gestion.

Avec ce revirement stratégique, Arkéa Capital marche dans les pas de Natixis. La banque affiliée au groupe BPCE avait transformé le modèle de sa captive dédiée au private equity, Naxicap Partners, en 2012, peu après le rachat d’AtriA Capital.