Arkéa Asset Management lance un nouveau fonds thématique monde avec le CDP

(AOF) - Arkéa Asset Management annonce le lancement de son nouveau fonds thématique : Arkéa Focus - Water Security and Transparency. Ce produit s'inscrit dans la gamme thématique innovante d'Arkéa AM, en se positionnant sur l’enjeu crucial de la sécurisation de l'eau. Son originalité repose sur une méthodologie d’investissement "Quantamentale" éprouvée et sur l’utilisation des données du CDP.

Ce fonds sélectionnera des entreprises cotées qui sont transparentes sur la manière dont elles tiennent compte de la gestion durable des ressources en eau et de sécurisation de l'eau ou ont des pratiques qu'Arkéa AM juge satisfaisantes sur ces enjeux.

Cette démarche s'inscrit pleinement dans l'engagement du groupe Crédit Mutuel Arkéa, qui place la sauvegarde de la ressource en eau au cœur de sa stratégie de finance durable 2025-2030.

Pour élaborer ce fonds, Arkéa Asset Management utilise les données du CDP, la plateforme mondiale de divulgation de données environnementales. Plus de 22 100 entreprises dans le monde communiquent volontairement leurs données environnementales via le CDP, dont près de 10 000 concernant la sécurité de l'eau.

Ces données permettent à Arkéa AM de renforcer la sélection de sociétés en portefeuille en accédant à des analyses sur la transparence des entreprises en matière de gestion de l'eau.

Labellisé ISR, le fonds recherche une performance nette de frais supérieure à celle de l'indice MSCI World Index NR (Eur) sur un horizon de placement recommandé de cinq ans.

Il a une approche quantamentale associant une analyse fondamentale avec des outils quantitatifs pour rechercher une performance supérieure sur le long terme.