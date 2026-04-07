Arkéa AM place des fonds sur la plateforme Cachematrix de BlackRock

Arkéa Asset Management, filiale de gestion d’actifs du Crédit Mutuel Arkéa, va rendre accessible ses OPC Arkéa Support Monétaire et Schelcher Short Term sur la plateforme technologique BlackRock Cachematrix. Cette initiative vise à simplifier l’accès à ses fonds dédiés au placement de la trésorerie.

La solution de BlackRock permet aux investisseurs institutionnels de bénéficier d’une plateforme de trading et de reporting en ligne, en architecture ouverte, leur offrant la possibilité de passer des ordres sur des fonds monétaires ou de court terme, de consulter leurs soldes, d’accéder aux informations des fonds et d’analyser les inventaires de portefeuilles, lorsque les sociétés de gestion les mettent à disposition.

« L’intégration de nos fonds sur cette plateforme s’inscrit pleinement dans notre démarche d’innovation et de service. Elle répond à la demande de nos clients institutionnels et corporate de bénéficier d’un accès élargi, sécurisé et entièrement digitalisé à nos meilleures solutions de gestion monétaire et de court terme », commente Guillaume David, directeur commercial et développement d’Arkéa Asset Management.

Laurence Marchal