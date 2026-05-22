Un "prophète du malheur" : Roland Lescure répond à Michel-Edouard Leclerc et ses prévisions sur l'inflation

Le chef de file du groupe de distribution avait anticipé une inflation à hauteur de 3 à 4% d'ici l'été, supérieure aux derniers chiffres avancés par le gouvernement.

Roland Lescure, le 20 mai 2026, à Paris ( AFP / LUDOVIC MARIN )

"Les prophètes du malheur, j'en ai un peu marre". A l'occasion d'un entretien au journal de 20h France 2 jeudi 21 mai, le ministre de l'Economie Roland Lescure a écorché les anticipations de Michel-Edouard Leclerc, qui entrevoit un gonflement de l'inflation d'ici le mois de juillet. Le président du Comité stratégique des centres E.Leclerc avait ainsi estimé le 17 mai que "l'inflation qui vient n'est pas l'inflation qui est", voyant par ailleurs l'inflation atteindre un niveau de 3 à 4% pendant l'été.

"Il n'est pas dans le bon pays", a répondu Roland Lescure, évoquant les niveaux d'inflation de 3,5% en Espagne et 3% dans la zone euro. "Je ne serai ni le prophète du malheur, ni le marchand de bonheur", a ainsi lancé le ministre, disant se baser "sur les faits". Selon l'Insee, l’inflation a poursuivi sa hausse en avril, pour atteindre +2,2 % sur un an, portée par l'accélération des prix de l'énergie.

Leclerc s'en prend aux "faiseurs d'inflation"

"Aujourd'hui, les faits, c'est que l'inflation est à 2,2% du fait de la hausse de l'énergie, et que du coup, parce que ça c'est le modèle social français, le Smic augmente dès le 1er juin" (...). "Les prophètes du malheur qui prévoient l'inflation à 3 ou 4% et qui par ailleurs s'érigent comme les champions du pouvoir d'achat qui vont éviter que les prix augmentent, j'ai du mal à comprendre", a t-il abondé. Lors d'un entretien à LCI , Michel-Edouard Leclerc avait appelé son secteur à passer en "mode combat". "Il va y avoir une tension sur l'inflation et c'est à toutes les filières de se retourner contre les faiseurs d'inflation pour leur dire 'Non tu passeras pas'", avait-il notamment commenté.

Interrogé sur les affirmations d'un rapport parlementaire accusant les distributeurs de pratiquer des marges abusives, Roland Lescure s'est par ailleurs dit "un peu surpris" des chiffres communiqués. "Les distributeurs gagnent de l'argent parce qu'ils ont d'énormes volumes et des marges très faibles, donc j'ai été un peu surpris de ces chiffres. On va les regarder en détail", a t-il ajouté.