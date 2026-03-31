Arkéa AM permet l’accès à certains de ses fonds via la plateforme BlackRock

(AOF) - Dans une logique de digitalisation et d’optimisation des processus, Arkéa Asset Management a choisi d’intégrer BlackRock Cachematrix, la plateforme technologique développée par BlackRock. Cette solution permet aux investisseurs institutionnels de bénéficier d’une plateforme de trading et de reporting en ligne, en architecture ouverte, leur offrant la possibilité de passer des ordres sur des fonds monétaires ou de court terme, de consulter leurs soldes, d’accéder aux informations des fonds et d’analyser les inventaires de portefeuilles, lorsque les sociétés de gestion les mettent à disposition.

Arkéa Asset Management annonce la disponibilité des OPC "Arkéa Support Monétaire" et "Schelcher Short Term" sur BlackRock Cachematrix, la plateforme internationale dédiée aux investissements.

Ce partenariat illustre la volonté d'Arkéa Asset Management de proposer une solution de placement de trésorerie innovante, accessible et parfaitement adaptée aux exigences des investisseurs institutionnels.

"L'intégration de nos fonds sur cette plateforme s'inscrit pleinement dans notre démarche d'innovation et de service. Elle répond à la demande de nos clients institutionnels et corporate de bénéficier d'un accès élargi, sécurisé et entièrement digitalisé à nos meilleures solutions de gestion monétaire et de court terme", souligne Guillaume David, directeur commercial et développement d'Arkéa Asset Management.