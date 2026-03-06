 Aller au contenu principal
Arkéa AM : Julien Petit nommé responsable crédit et total return
information fournie par AOF 06/03/2026 à 15:52

(AOF) - Arkéa Asset Management annonce l’évolution de l’organisation de son pôle de gestion crédit et total Return, avec la nomination de Julien Petit, à la tête de cette équipe stratégique. Arrivé en 2025 au sein d’Arkéa AM, Julien Petit a pris ses fonctions le 1er mars. Cette évolution s’inscrit dans la dynamique de structuration et de développement engagée par la société de gestion afin de renforcer son expertise historique sur les stratégies crédit et d’accompagner la croissance de ses solutions d’investissements obligataires.

Entouré d'une équipe de professionnels expérimentés, Julien Petit aura pour mission de poursuivre le développement de la gamme crédit et total return, commercialisée sous le nom "Schelcher Conviction", qui représente aujourd'hui 4,5 milliards d'euros d'encours.

Cette nouvelle organisation s'appuie sur un processus d'investissement éprouvé, une gouvernance collégiale solide et l'ensemble des ressources internes d'Arkéa AM, notamment ses équipes de recherche, d'analyse financière et d'expertise ESG.

Fort de plus de vingt ans d'expérience sur les marchés financiers, Julien Petit dispose d'une expertise reconnue sur le crédit européen et international ainsi que sur les stratégies total return.

Il débute sa carrière en trading de dérivés de taux chez Crédit Agricole Indosuez, puis rejoint CA‑CIB (Calyon) à Londres, où il développe une expertise approfondie en trading pour compte propre sur les dérivés de crédit.

Il poursuit ensuite son parcours chez Natixis pendant six ans en tant que trader crédit ( market making ) avant de prendre la responsabilité managériale de l'équipe de trading high yield. A ce poste, il contribue notamment au développement d'une franchise solide sur les émetteurs français et européens et figure parmi les premiers acteurs de marché sur la classe d'actifs AT1/Cocos.

En 2017, il rejoint Ostrum Asset Management en tant que gérant crédit high yield & total return, où il se dote d'un solide track record , tant en matière de génération d'alpha que de développement des encours.

