Arkéa AM commercialise un fonds de dette d’infrastructure evergreen

Arkéa Asset Management, Exclusive Partners et IQ-EQ Management, lancent le fonds Arkéa Exclusive Impact Infrastructure Debt, un fonds evergreen de dette privée d’infrastructure.

Le fonds Arkéa Exclusive Impact Infrastructure Debt a obtenu l’agrément Eltif et a pour objectif de financer des projets d’infrastructure contribuant aux transitions énergétique et digitale en Europe, recherchant un couple risque / rendement optimisé sur le long terme.

Le fonds investit, aux côtés des fonds institutionnels gérés par la Plateforme Infrastructure Transition d’Arkéa Asset Management, dans des instruments de dette d’infrastructure (senior, junior ou unitranche) adossés à des actifs réels et bénéficiant de sûretés robustes. Les secteurs ciblés incluent notamment les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, les réseaux de chaleur, les data centers et autres infrastructures digitales, ainsi que certaines infrastructures environnementales et sociales labellisées.

Classé Article 9 au titre de la réglementation SFDR(3), le fonds a un objectif d’alignement avec la taxonomie européenne supérieur à 50?% de son actif net et a déjà obtenu le label LuxFLAG ESG .

Le fonds a adopté une structure evergreen et sera commercialisé à compter du 1 er trimestre 2026, avec une durée de placement recommandée de 5 ans minimum.