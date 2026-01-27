Arkéa AM collecte 6,5 milliards d’euros en 2025 information fournie par Agefi Asset Management • 27/01/2026 à 08:15









Arkéa Asset Management, la société de gestion du Crédit Mutuel Arkéa, a enregistré une collecte nette « exceptionnelle » de 6,5 milliards d’euros en 2025, annonce son président du directoire, Stéphane Cadieu, dans un post LinkedIn. « Ce résultat confirme la pertinence de notre stratégie », commente le dirigeant. 2025 était la première année d’existence d’Arkéa AM , après la fusion de Schelcher Prince Gestion et Federal Finance Gestion en janvier 2025. La répartition de la collecte est « homogène » sur l’ensemble des expertises Arkéa AM, a précisé Arkéa AM à L’Agefi. Les encours en fin d’année sont ressortis à 65 milliards d’euros, soit 10 milliards de plus qu’en début d’année. Laurence Marchal

