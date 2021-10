Ark quitte New York pour la Floride

(NEWSManagers.com) - Ark Investment Management, la société de gestion de Cathie Wood, va déménager son siège en Floride à compter du 1er novembre. La société quittera définitivement New York et s' installera à St. Petersburg. C' est là qu' elle installera aussi un centre d' innovation, appelé Ark Innovation Center.

" Ark n'est pas une société de gestion d'actifs traditionnelle de Wall Street, et nous avons hâte de casser un peu plus les codes en nous installant à St. Petersburg, une ville qui investit dans la technologie, la science et l'innovation " , a déclaré Cathie Wood, la fondatrice d' Ark, directrice générale et directrice des investissements.

Depuis le lancement des premiers fonds d' Ark en 2014, Cathie Wood cherche à s'aligner, dans l'esprit et dans la pratique, sur l'ambiance de la Silicon Valley. " Notre relocalisation et le centre d'innovation Ark nous permettront d'être plus innovants et d'avoir un impact sur la communauté au sens large tout en mettant en lumière les avancées technologiques et la créativité qui imprègnent la région de Tampa Bay " , ajoute-t-elle.

Parallèlement à cette relocalisation, Ark collabore avec le Tampa Bay Innovation Center à la création d'un nouvel incubateur que le comté de Pinellas construira et possédera.