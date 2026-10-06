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Aristocrat progresse alors que Jefferies estime que le leader du secteur des casinos conservera sa place de numéro un
information fournie par Reuters 06/10/2026 à 04:47

Ajouter Boursorama à vos sources

6 octobre - ** Le titre du fabricant de machines à sous Aristocrat Leisure ALL.AX progresse de 1,3 % à 60,17 dollars australiens, atteignant son plus haut niveau depuis le 24 septembre.

** Selon Jefferies, les opérateurs de casinos ne constatent aucun ralentissement de la fréquentation, du chiffre d'affaires ou des investissements dans les machines à sous, malgré un chiffre d'affaires des jeux en baisse en août et les inquiétudes des consommateurs

** Jefferies s'attend à ce qu'Aristocrat consolide sa position de numéro 1, tandis que la société américaine Light & Wonder LNW.AX LNWO.PK continue de gagner des parts de marché en tant que deuxième fournisseur de machines à sous

** Jefferies voit une « opportunité de plus-value significative » pour LNW, les opérateurs étant susceptibles de lui allouer davantage d'espace de jeu compte tenu de la présence déjà importante d'ALL

** La société de courtage estime que les certificats de dépôt australiens de LNW devraient connaître un rebond, tandis qu'ALL enregistre une forte croissance de sa part de marché dans les jeux de casino en ligne

** Depuis le début de l'année, ALL affiche une hausse de 2,8 %, contre une chute de 29,7 % des certificats de dépôt australiens de LNW

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 06/10/2026 à 04:47:50.

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