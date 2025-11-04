Arista Networks prévoit un chiffre d'affaires trimestriel en demi-teinte, les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Arista Networks ANET.N a prévu un chiffre d'affaires du quatrième trimestre conforme aux attentes des analystes mardi, après un chiffre d'affaires plus élevé que prévu au troisième trimestre, ce qui a fait chuter ses actions de 11% dans les échanges prolongés.

Les actions du fournisseur d'équipements de réseau avaient bondi d'environ 40 % à la dernière clôture, alimentées par une augmentation des investissements dans l'IA, les entreprises et les investisseurs continuant à injecter des capitaux dans ce secteur en pleine expansion.

Arista a prévu un chiffre d'affaires de 2,3 à 2,4 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, contre des estimations de 2,32 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Au troisième trimestre, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2,31 milliards de dollars, supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 2,25 milliards de dollars.