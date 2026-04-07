Arista Networks en hausse ; Rosenblatt passe à "acheter"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 avril - ** Les actions du fournisseur d'équipement de réseau Arista Networks sont en hausse de 1,3 % à 127,51 $ en pré-marché

** Rosenblatt Securities relève la note de l'action de "neutre" à "achat" et augmente l'objectif de cours (PT) de 165 $ à 180 $, ce qui implique une hausse d'environ 43 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier indique que XPO (eXtra-dense pluggable optics) est la nouvelle approche intelligente d'ANET pour la mise en réseau des centres de données AI, qui augmente considérablement la densité et l'efficacité énergétique

** 25 des 28 maisons de courtage considèrent l'action comme un "achat" ou plus, trois comme une "conservation"; leur objectif de cours (PT) médian est de 175 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé d'environ 4 % cette année