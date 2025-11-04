Arista Networks en baisse avant la publication de son rapport trimestriel ; l'IA en ligne de mire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** Les actions d'Arista Networks ANET.N ont chuté de 1,9 % mardi avant la publication des résultats trimestriels, les investisseurs se concentrant sur la demande de commutateurs et de routeurs Ethernet induite par l'intelligence artificielle ** Le 5 août, la société a prévu un chiffre d'affaires de 2,25 milliards de dollars pour le troisième trimestre, supérieur aux estimations des analystes

** Les analystes prévoient un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 24% à 2,25 milliards de dollars, un BPA ajusté de 0,71 $ contre 0,60 $ l'année précédente, selon LSEG

** L'action ANET a bondi d'environ 40 % depuis le début de l'année, surpassant la hausse de 15 % du S&P 500 .SPX . Les actions ont atteint un record de clôture le 29 octobre

** Les actions se sont négociées pour la dernière fois environ 6 % en dessous du plus haut intraday de 52 semaines de 164,91 $ atteint le 30 octobre 2025

** L'action s'est récemment négociée à 49 fois les bénéfices attendus, bien au-dessus du PE prévisionnel moyen sur 5 ans de 33, ce qui suggère que les actions pourraient être surévaluées