 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 057,50
-0,78%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Arista Networks en baisse avant la publication de son rapport trimestriel ; l'IA en ligne de mire
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 19:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** Les actions d'Arista Networks ANET.N ont chuté de 1,9 % mardi avant la publication des résultats trimestriels, les investisseurs se concentrant sur la demande de commutateurs et de routeurs Ethernet induite par l'intelligence artificielle ** Le 5 août, la société a prévu un chiffre d'affaires de 2,25 milliards de dollars pour le troisième trimestre, supérieur aux estimations des analystes

** Les analystes prévoient un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 24% à 2,25 milliards de dollars, un BPA ajusté de 0,71 $ contre 0,60 $ l'année précédente, selon LSEG

** L'action ANET a bondi d'environ 40 % depuis le début de l'année, surpassant la hausse de 15 % du S&P 500 .SPX . Les actions ont atteint un record de clôture le 29 octobre

** Les actions se sont négociées pour la dernière fois environ 6 % en dessous du plus haut intraday de 52 semaines de 164,91 $ atteint le 30 octobre 2025

** L'action s'est récemment négociée à 49 fois les bénéfices attendus, bien au-dessus du PE prévisionnel moyen sur 5 ans de 33, ce qui suggère que les actions pourraient être surévaluées

Valeurs associées

ARISTA NE
154,730 USD NYSE -1,93%
S&P 500 INDEX
6 781,51 Pts CBOE -1,03%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Raffinerie Esso à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) ( AFP / CLEMENT MAHOUDEAU )
    Les actionnaires d'Esso France donnent leur feu vert à la vente au canadien North Atlantic
    information fournie par Boursorama avec AFP 04.11.2025 20:05 

    Les actionnaires d' Esso France, largement dominés par le géant pétrolier américain ExxonMobil, ont avalisé mardi le changement d'identité de l'entreprise en vue de sa vente au groupe canadien North Atlantic, ainsi que le versement d'un important dividende exceptionnel. ... Lire la suite

  • ( AFP / LIONEL BONAVENTURE )
    IA et droits d'auteur: revers de Getty Images devant la justice britannique
    information fournie par Boursorama avec AFP 04.11.2025 19:59 

    L'agence photo américaine Getty Images a échoué mardi à faire condamner l'entreprise d'IA Stability AI par la justice britannique pour avoir utilisé ses clichés afin d'entraîner son générateur d'images, après avoir dû abandonner la majorité de ses accusations pendant ... Lire la suite

  • New York élit son maire: Mamdani, farouche opposant à Trump, net favori
    New York élit son maire: Mamdani, farouche opposant à Trump, net favori
    information fournie par AFP Video 04.11.2025 19:55 

    New York élit son maire et le favori est Zohran Mamdani, élu de 34 ans issu de la gauche du Parti démocrate, dans le plus suivi des scrutins locaux qui se tiennent mardi aux Etats-Unis et constituent un premier test électoral pour Donald Trump.

  • Le président du Brésil, Luiz Inacio Lula da Silva, s'entretient avec les médias étrangers avant la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP30 à Belém, dans l'État de Para, au Brésil, le 4 novembre 2025 ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )
    Lula: la COP à Belem sera "la meilleure de toutes"
    information fournie par AFP 04.11.2025 19:54 

    Le président brésilien Lula a promis mardi que la COP30, qui débute la semaine prochaine à Belem, en Amazonie, sera "la meilleure de toutes" les conférences de l'ONU sur le climat, malgré les vents contraires, lors d'un entretien avec des agences de presse internationales, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank