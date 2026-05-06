Arista dépasse les prévisions, mais ses perspectives moroses provoquent une vague de ventes après la clôture

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5 mai - Arista Networks ANET.N a dépassé mardi les prévisions de Wall Street pour le premier trimestre et a annoncé des prévisions pour le deuxième trimestre légèrement supérieures aux estimations, mais ces résultats n'ont pas suffi à satisfaire les attentes élevées des investisseurs après la forte hausse du cours de l'action du fabricant d'équipements réseau.

L'action Arista a reculé d'environ 13 % en séance prolongée, après avoir progressé d'environ 30 % depuis le début de l'année.

* Pour le trimestre clos le 31 mars, le chiffre d'affaires d'Arista s'est élevé à 2,71 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 2,61 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* La société a réalisé un bénéfice ajusté de 87 cents par action au cours du trimestre, contre 81 cents par action un an plus tôt.

* « Le marché est habitué aux résultats nettement supérieurs aux prévisions d'Arista, et aujourd'hui, nous pensons que ces résultats et la révision à la hausse des prévisions pour l'ensemble de l'année n'ont pas suffi au marché. Nous soupçonnons que les investisseurs tablaient sur des prévisions plus optimistes, ce qui explique la chute du cours de l'action », a déclaré William D. Kerwin, analyste senior chez Morningstar.

* Arista prévoit un chiffre d'affaires de 2,8 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, contre 2,77 milliards de dollars selon les estimations des analystes.

* Le bénéfice par action du deuxième trimestre devrait s'établir à environ 88 cents, soit légèrement au-dessus des estimations de 85 cents.

* Basée à Santa Clara, en Californie, Arista propose des commutateurs Ethernet haut débit essentiels pour connecter des milliers de processeurs d'IA, comme ceux de Nvidia NVDA.O , dans les grands centres de données et les environnements de cloud computing.

* La demande de ses plus gros clients, les géants du cloud Meta Platforms META.O et Microsoft MSFT.O , a été le principal moteur de croissance de l'entreprise, les entreprises technologiques investissant des milliards pour développer leurs services d'IA.

* Au cours des dernières années, Arista s'est développée au-delà de son cœur de métier dans le cloud pour s'étendre aux marchés plus vastes des réseaux d'entreprise et de succursales.