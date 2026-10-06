Ariel, un actionnaire de Mattel, fait pression pour que l'entreprise soit vendue alors que son redressement marque le pas

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* Ariel détient 5,4 % du capital de Mattel et estime que les actions restent nettement sous-évaluées

* Mattel indique qu'elle tiendra compte des avis d'Ariel au même titre que ceux des autres actionnaires

* Authentic Brands a approché Mattel la semaine dernière, lui attribuant une valorisation potentielle d'environ 6 milliards de dollars, selon une source

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 10 et d'illustrations)

par Juveria Tabassum et Angela Christy M

Un actionnaire majeur de Mattel MAT.O a exhorté lundi le fabricant de Barbie à envisager une cession, affirmant que les progrès en matière de performance et de rentabilité étaient au point mort, selon une lettre consultée par Reuters.

Ariel Investments, qui détient une participation de 5,4 % dans Mattel, a déclaré que les actions de la société restaient nettement sous-évaluées. "D’après nos estimations, un acquéreur stratégique paierait une prime significative par rapport au cours actuel de votre action", a déclaré John Rogers, co-directeur général d’Ariel, dans la lettre adressée au conseil d’administration de Mattel.

Le gestionnaire d’actifs a indiqué que les options qui s’offraient à Mattel comprenaient "la cession d’actifs importants, une fusion et/ou une vente pure et simple de la société". D’autres fabricants de jouets seraient susceptibles de trouver le portefeuille de Mattel attractif, a ajouté Ariel, tout comme les sociétés de divertissement et les sociétés de capital-investissement traditionnelles.

Mattel a dû faire face à des ventes en dents de scie et à une hausse des coûts des intrants ces deux dernières années, alors que son activité s’était stabilisée après les gains importants générés par le succès du film "Barbie". Son résultat d’exploitation a reculé au cours des six derniers trimestres. L’action de la société a progressé de 0,9% à 16,2 dollars en séance prolongée.

L'initiative d'Ariel intervient alors que Mattel connaît également une transition à la tête de l'entreprise . Son dirigeant, Ynon Kreiz, a démissionné à la fin du mois dernier pour occuper le poste de co-directeur général chez Paramount Skydance PSKY.O . Roger Lynch, membre du conseil d'administration de Mattel et ancien directeur général de Condé Nast (éditeur de Vogue et du New Yorker), prendra la tête du fabricant de jouets en tant que directeur général le mois prochain.

"Notre conseil d’administration et notre équipe de direction s’engagent à agir dans le meilleur intérêt de tous les actionnaires et prendront en considération les points de vue exprimés dans la lettre d’Ariel Investments, ainsi que ceux des autres actionnaires de Mattel", a déclaré Mattel dans une réponse envoyée par e-mail à Reuters.

C’est la deuxième fois cette année qu’un investisseur demande à Mattel d’envisager des options stratégiques. En mai, Southeastern Asset Management, un investisseur de Mattel, avait appelé la société à explorer différentes options , notamment la privatisation, ou une acquisition par son concurrent Hasbro HAS.O ou par un grand groupe de médias qui valoriserait mieux les actifs de Mattel que le marché boursier.

La semaine dernière, Mattel a été contactée par Authentic Brands Group AUTH.N en vue d’un rachat, qui pourrait valoriser le fabricant de jouets à environ 6 milliards de dollars, voire plus, a déclaré à Reuters une source proche du dossier. Rien ne garantit que Mattel soit réceptive à la proposition d’Authentic Brands, et aucun processus de vente officiel n’est en cours pour la société, avait précisé cette source.

L'action Mattel a bondi à l'annonce de cette nouvelle. Malgré cette remontée, le titre a perdu un cinquième de sa valeur cette année. Le fabricant de jouets se négocie à un ratio cours/bénéfice prévisionnel sur 12 mois de 9,99, contre une moyenne sectorielle de 14,03, selon les données de LSEG.

"Je pense qu’il y a simplement une certaine frustration liée au fait que l’activité a peut-être un peu stagné et que ce serait le bon moment, compte tenu du niveau actuel de la valorisation, pour redresser cette entreprise à l’abri des regards des investisseurs", a déclaré Jaime Katz, analyste chez Morningstar.