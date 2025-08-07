 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Arhaus augmente grâce à un chiffre d'affaires supérieur aux attentes du deuxième trimestre
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 16:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

** Les actions du distributeur d'ameublement Arhaus ARHS.O ont augmenté d'environ 25,53 % à 12,39 $ dans les premiers échanges

** Le chiffre d'affaires du 2ème trimestre a augmenté de 16 %, grâce à une forte demande et à une gamme de produits diversifiée

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'élève à 358 millions de dollars, ce qui est supérieur aux estimations des analystes (333,7 millions de dollars), selon les données compilées par LSEG

** Réaffirme son objectif de chiffre d'affaires annuel de 1,29 à 1,38 milliard de dollars

** Actions en hausse de ~33,2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ARHAUS RG-A
11,7450 USD NASDAQ +19,00%
