Argus rétrograde Coinbase à "maintien" en raison de dépenses élevées et d'un ralentissement de la croissance

25 novembre - ** Argus Research rétrograde la bourse d'échange de crypto-monnaies Coinbase COIN.O de "achat" à "maintien"

** Les actions de COIN chutent de 1,8 % à 251,21 $ avant le marché

** La société de courtage estime que le cours de l'action a déjà pris en compte une grande partie des bonnes nouvelles, malgré l'ajout au S&P 500 et les solides résultats récents

** Argus s'attend à un ralentissement de la croissance et réduit son estimation du BPA pour 2026 à 6,55 $, contre 9,56 $, et sa prévision de croissance des bénéfices à long terme à 10 %

** "La direction dépense agressivement en R&D et en acquisitions, et nous nous attendons à ce que les investissements récents augmentent les dépenses au cours des prochains trimestres", déclare Argus Research

** 23 des 38 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 14 comme "conservée" et 1 comme "vendue" ou inférieure; leur objectif de cours médian est de 400 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action COIN est en hausse de ~3,1% depuis le début de l'année