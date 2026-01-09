 Aller au contenu principal
Argus Research relève le PT de Reddit
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 15:39

9 janvier - ** Argus Research augmente les prévisions pour RDDT à 300 $ à partir de 250 $, ce qui implique une hausse de 18,1 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier s'attend à ce que les dépenses agressives de RDDT en R&D génèrent une croissance des utilisateurs quotidiens moyens, alors que la société gagne des parts dans un monde publicitaire vaste et fragmenté

** "Nous pensons que la croissance de RDDT est prometteuse, justifiant la prime, au moins à court terme et pendant un marché haussier", dit Argus Research

** 18 des 27 courtiers recommandent "acheter" ou plus, 8 "conserver" et 1 "vendre"; l'action a un prix médian de 245 $ - données compilées par LSEG

** RDDT a gagné 40,6 % en 2025

