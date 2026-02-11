Argus Research relève le PT de Caterpillar en raison de la solidité des centres de données

11 février - ** Argus Research relève les prévisions sur le fabricant de machines lourdes Caterpillar CAT.N à 820$ contre 625$ et maintient la note à "achat"

** Le nouveau PT implique une hausse de 11,1% par rapport à la dernière clôture de l'action

** CAT augmente de plus de 4 % à environ 774 $ dans les premiers échanges

** Argus Research indique que CAT bénéficie de la forte croissance du marché des centres de données, ce qui entraîne une augmentation de la demande pour ses produits de génération d'énergie

** Le marché des centres de données est en forte croissance, ce qui entraîne une augmentation de la demande pour ses produits de génération d'énergie

** 15 courtiers sur 30 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 13 à "conserver" et 2 à "vendre"; la prévision médiane est de 677 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 35,1 % depuis le début de l'année