Argus Research relève l'objectif de cours de U.S. Bancorp
information fournie par Reuters 24/12/2025 à 17:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 décembre - ** Les actions de la banque U.S. Bancorp

USB.N augmentent de 0,92 % à 54,99 $

** Argus Research relève son objectif de cours pour USB à 62 $ contre 52 $, soit une hausse de 12,8 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier cite les attentes d'une croissance plus forte des prêts en raison de la baisse des taux d'intérêt, d'une qualité de crédit stable et d'un contrôle rigoureux des coûts

** Argus relève également son estimation du bénéfice par action 2026 pour USB à 4,90 $ contre 4,87 $

** USB se négocie à 2,0x la valeur comptable tangible, ce qui, selon Argus, représente une décote par rapport à ses pairs, malgré des mesures de rentabilité supérieures

** 15 courtiers sur 25 considèrent l'action comme un "achat" ou un "fort achat", 9 comme un "maintien" et 1 comme une "vente"; l'objectif de cours médian est de 57 $ - données compilées par LSEG

** En incluant le mouvement de la session, USB a augmenté de 14,96% depuis le début de l'année

Valeurs associées

US BANCORP
54,925 USD NYSE +0,78%
