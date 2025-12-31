Argus Research relève l'objectif de cours de Marriott International à 370 dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 décembre - ** Argus Research relève l'objectif de cours de l'opérateur hôtelier Marriott International MAR.O à 370 dollars, contre 310 dollars, soit une hausse de 17,8 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage cite la reprise du cycle de l'hébergement, de solides revenus basés sur les honoraires et l'augmentation des voyages d'affaires

** MAR et BetMGM ont lancé un partenariat de récompenses qui permet aux joueurs dans les états licenciés de lier leurs comptes et de convertir les points de récompenses BetMGM en points MAR, élargissant la portée de la fidélité de Marriott dans l'écosystème croissant des jeux en ligne, selon la maison de courtage

** Pour le 3e trimestre 25, le revenu international par chambre disponible (RevPAR) a augmenté de 2,6%, grâce au Japon, à l'Australie et au Vietnam, avec le Moyen-Orient/Afrique en hausse de 8,7% et l'Europe en hausse de 80 points de base, tandis que le RevPAR des États-Unis et du Canada a diminué de 40 points de base en raison de la faiblesse des hôtels à bas prix

** 12 des 27 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 14 à "conserver" et 1 à "vendre"; l'objectif de cours médian est de 291,50 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, MAR a augmenté de 12,5% depuis le début de l'année