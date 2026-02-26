Argus relève l'objectif de cours de Packaging Corp of America en raison de perspectives solides pour le commerce électronique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 février - ** Argus Research augmente le prix cible de la société de papier et d'emballage Packaging Corp of America

PKG.N de 220 à 251 dollars

** Le nouveau PT implique une hausse de 8,6% par rapport à la dernière clôture du titre

** Selon Argus, PKG est positionné pour bénéficier de la croissance à long terme du commerce électronique

** Les bénéfices devraient bénéficier de la reprise de la demande et des acquisitions stratégiques au cours des prochains trimestres

** L'entreprise cyclique montre des signes de persévérance dans un environnement difficile, comme en témoignent les ventes du dernier trimestre, en hausse de 10 % par rapport à l'année précédente - Argus

** Six analystes sur 12 considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", cinq comme un "maintien" et un "vente"; leur PT médian est de 234 $ - données compilées par LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, PKG est en hausse de 11,8 % depuis le début de l'année