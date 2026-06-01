Argus relève l'objectif de cours de Cummins en raison des solides perspectives de demande à long terme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
1er juin - ** Argus relève l'objectif de cours du constructeur américain de moteurs pour camions Cummins CMI.N , le faisant passer de 696 $ à 770 $
** La société de courtage estime que les produits économes en carburant de l'entreprise devraient bénéficier du coût élevé des carburants raffinés et distillés par rapport au gaz naturel, ainsi que du durcissement des réglementations environnementales aux États-Unis et à l'étranger
** Il s'attend à ce que CMI bénéficie d'une forte demande à long terme pour ses produits de la part des constructeurs de camions et de machines, alimentée en partie par le développement des infrastructures sur les marchés émergents
** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 26,7 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer