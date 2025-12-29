Argus relève l'objectif de cours d'Expedia à 340 dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 décembre -

** Argus Research relève l'objectif de cours sur la plateforme de voyage en ligne Expedia EXPE.O de 300 à 340 dollars, soit une hausse de 18,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage cite des investissements accrus dans de nouveaux produits, des dépenses soigneusement gérées, des dépenses de marketing plus élevées et une croissance internationale

** Pour le T3 2025, le segment D2C d'EXPE, qui comprend son emblématique Hotels.com et la plateforme de location à court terme Vrbo, a augmenté de 7% pour atteindre 21,34 milliards de dollars bruts, tandis que les réservations brutes B2B ont augmenté de 26% pour atteindre 9,38 milliards de dollars

** La société de courtage s'attend à ce qu'EXPE bénéficie de la croissance de son segment de location de vacances Vrbo ainsi que de son programme de fidélisation

** Le nouvel objectif de cours d'EXPE implique un multiple de 19x de notre estimation du BPA de 2026, selon le courtier

** 15 des 38 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou supérieur et 23 la maintiennent; leur objectif de cours médian est de 271,50 $ - données compilées par LSEG

** Depuis la dernière clôture, EXPE a progressé de 54,3 % depuis le début de l'année