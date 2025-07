ArgenX: flambe après des performances solides information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 09:47









(Zonebourse.com) - La biotech a signé un premier semestre 2025 en forte croissance, porté par le succès commercial de VYVGART. Les ventes nettes de produits ont atteint 949 millions de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 97% sur un an, dépassant les attentes du marché. Cette dynamique permet au groupe d'afficher un bénéfice net de 245 millions de dollars, contre 29 millions à la même période l'an dernier.



Le lancement de VYVGART SC, une forme sous-cutanée en seringue préremplie pour traiter la CIDP, a rencontré une adoption rapide, avec plus de 2 500 patients dans le monde. 'VYVGART connaît une croissance solide dans toutes les indications et régions', a déclaré le PDG Tim Van Hauwermeiren.



ArgenX reste rentable pour le quatrième trimestre consécutif et maintient ses objectifs pour l'ensemble de l'année.



La biotech belge avance sa feuille de route 'Vision 2030', qui vise à traiter 50 000 patients et obtenir 10 indications labellisées d'ici cinq ans. Elle prévoit de faire progresser cinq molécules en phase 3, tout en enrichissant son portefeuille R&D avec quatre nouveaux candidats. Un partenariat stratégique avec Unnatural Products vient renforcer sa présence dans les peptides oraux, et plusieurs données cliniques clés sont attendues d'ici fin 2025.



KBC estime que le consensus est dépassé d'environ 10% sur les revenus, ce qui conforte l'objectif de rentabilité pour l'exercice 2025. Le bureau d'études reste à 'accumuler' avec un objectif de cours réitéré de 670 EUR.



Le titre prenait plus de 10% dans les premiers échanges boursiers.







