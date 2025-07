Argenx : +15% à 606E, efface toutes ses pertes depuis 3 mars information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 12:17









(CercleFinance.com) - Argenx -spécialiste du domaine de l'immunologie- bondit de +15% à 606E et efface en une semaine toutes ses pertes depuis 3 mars (+20%): la performance annuelle est ramenée en 4 semaines de -25% à -2%.

Le prochain objectif se situe 3% vers 618E, le suivant ne serait autre que le record absolu des 658E du 14 janvier.





Valeurs associées ARGENX 598,6000 EUR Euronext Bruxelles +14,41%