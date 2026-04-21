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Argent : 7ème séance de consolidation à l'horizontal sur 79$ (MM50)
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 15:35

L'argent métal aligne sa 7ème séance de consolidation à l'horizontal de part et d'autre de la MM50 qui gravite vers 79$.
C'est la MM100 qui fait office de résistance vers 81,8$ tandis que le support court terme est facilement indentifiable à 78$ (le support oblique court terme le rejoint à ce niveau).
En cas d'enfoncement, l'argent pourrait revenir s'appuyer sur les 72$, ex-plancher des 17/18 février puis 5/6 avril.

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