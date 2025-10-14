 Aller au contenu principal
Argan va étendre de 12.000 M² le site labellisée Aut0nom de Celio
information fournie par Reuters 14/10/2025 à 17:59

Argan SA ARGAN.PA :

* ARGAN ACCOMPAGNE LA CROISSANCE DE CELIO AVEC UNE SECONDE EXTENSION DE 12 000 M² LABELLISÉE AUT0NOM® PORTANT LE SITE À 55 000 M²

* LIVRAISON PRÉVUE POUR L'ÉTÉ 2026

* NOUVEAU BAIL DE 10 ANNÉES FERMES PORTANT SUR L'ENSEMBLE DU SITE QUI PRENDRA EFFET À LA LIVRAISON DE L'EXTENSION EN COURS

Texte original nGNE3vsFL9

(Rédaction de Gdansk)

