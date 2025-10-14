Argan va étendre de 12.000 M² le site labellisée Aut0nom de Celio

Argan SA ARGAN.PA :
* ARGAN ACCOMPAGNE LA CROISSANCE DE CELIO AVEC UNE SECONDE EXTENSION DE 12 000 M² LABELLISÉE AUT0NOM® PORTANT LE SITE À 55 000 M²
* LIVRAISON PRÉVUE POUR L'ÉTÉ 2026
* NOUVEAU BAIL DE 10 ANNÉES FERMES PORTANT SUR L'ENSEMBLE DU SITE QUI PRENDRA EFFET À LA LIVRAISON DE L'EXTENSION EN COURS
(Rédaction de Gdansk)
