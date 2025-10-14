Argan va agrandir la plateforme logistique de Celio située à Amblainville

(AOF) - Argan a annoncé l’accompagnement de la croissance de Celio avec une seconde extension de 12 000 mètres carrés sur le site d’Amblainville, qui sera labellisée Aut0nom. Ce lieu est devenu l’unique plateforme logistique de Celio au niveau européen. Avec cette nouvelle phase d’extension, les deux sociétés vont intégrer des équipements pour améliorer sensiblement le bilan environnemental du site. Ainsi, une centrale photovoltaïque développant une puissance de 400kWc sera ainsi installée en toiture et entièrement dédiée à l’autoconsommation de Celio.

Elle sera complétée de batteries de stockage d'une capacité de 250 MWh. Enfin, le système de chauffage, initialement au gaz, sera remplacé par des pompes à chaleur électriques au rendement fortement amélioré. Avec tous ces investissements, les émissions annuelles de CO2 du site devraient être divisées par quatre.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Première foncière française de développement et location de plateformes logistiques avec une part de marché de 7 %, créée en 2000 ;

- Patrimoine de 100 plateformes, valorisé 3,91Mds€ ;

- Revenus locatifs de 198 M€, réparti entre les chargeurs pour 77%, les logisticiens multi-clients pour 18 % et les logisticiens mono-clients pour 5 % ;

- Ambition d’une totale maîtrise de la chaîne de valeur : réserve foncière de qualité, rôle de développeur-investisseur pour des prix de revient constructeur, offre de plateformes logistiques louées sur longue durée (+ 10 ans) à des locataires de qualité, avec des coûts de fonctionnement à moins de 8 % des revenus locatifs ;

- Capital détenu à 40 % par la famille fondatrice Le Lan et à 16,6 % par Prédica, Jean-Claude Le Lan présidant le conseil de surveillance de 8 membres et Ronan Le Lan le directoire de 4 membres.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires focalisée sur :

- le maillage du territoire français (100 plateformes) favorisant la croissance des revenus et le maillage du territoire français (100 plateformes),

- l’accélération du désendettement via le caractère hypothécaire de la dette (100 M€ d’amortissement annuel) et les cessions ciblées d’actifs de 180 M€ en 2025-2026,

- la hausse des investissements, de 220 M€ en 2025-2026, entièrement financés par la gestion de trésorerie et les cessions d’actifs, avec objectif de rendement moyen de 6 % pour les projets lancés en 2025-26.

- Stratégie environnementale 2030 :

- neutralité carbone pour le chauffage et l’éclairage et réduction de 50 % des émissions de CO2 liées à l’utilisation des entrepôts,

- après cessions des anciens entrepôts montée en puissance des entrepôts « AutOnom » neutres en carbone et plébiscités par les clients,

- implantation d’une stratégie biodiversité ;

- Historique de progression régulière du patrimoine, des revenus et récurrence du résultat net à hauteur de 75 % des loyers ;

- Visibilité avec une durée résiduelle des baux de 5,3 ans ;

- Bilan en voie d’assainissement : 2,3 Md€ de capitaux propres face à une dette nette de 1,7 Md€ au coût moyen de 2,25 % , avec repli du ratio LTV à 43,1 % et du levier de dette à 9,2.

Défis

- Evolution de l’actif net par action, de 85,5 €, à comparer au cours de Bourse, et maintien du taux d’occupation des entrepôts (100 %) ;

- Suivi des ouvertures ou agrandissement des dépôts (4 au 1 er semestre) ;

- Sensibilité des revenus à Carrefour (29 des revenus locatifs), suivi de FM Logistic (7 %) puis Amazon, Auchan Decathlon, Geodis et Monoprix (5 % chacun), la distribution alimentaire pesant 4O % des loyers, devant la logistique & transport (21 %) et l’équipement de la personne (11 %) ;

- Objectifs 2025, confirmés après la progression de 10 % des revenus au 1 er trimestre : hausse de 6 % des revenus locatifs à 210 M€ et de 11 % pour le résultat net récurrent et désendettement signifié par un ratio LTV inférieur à 40 % et un levier de dette de 8 % ;

- Plan 2025-2030 : croissance annuelle moyenne de + 6 % des revenus locatifs et poursuite du désendettement avec un ratio LTV de 30 % et un effet de levier de 6 ;

- Dividende 2025 de 3,45 €, en hausse de 5 %.