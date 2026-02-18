 Aller au contenu principal
Argan signe un nouveau bail sur son entrepôt AutOnom d'Augny
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 17:52

Argan SA ARGAN.PA :

* SIGNE UN NOUVEAU BAIL DE 10 000 M² SUR SON ENTREPÔT AUTONOM® D'AUGNY (57)

* POTENTIEL D'EXTENSION D'ENVIRON 8 000 M², DONT LES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES DÉJÀ OBTENUES, PERMETTANT UNE LIVRAISON DANS UN DÉLAI DE 12 MOIS APRÈS ACCORD

Texte original nGNE7qZ27d Pour plus de détails, cliquez sur ARGAN.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

ARGAN
67,9000 EUR Euronext Paris -0,44%
