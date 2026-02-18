information fournie par Reuters • 18/02/2026 à 17:52

Argan signe un nouveau bail sur son entrepôt AutOnom d'Augny

Argan SA ARGAN.PA :

* SIGNE UN NOUVEAU BAIL DE 10 000 M² SUR SON ENTREPÔT AUTONOM® D'AUGNY (57)

* POTENTIEL D'EXTENSION D'ENVIRON 8 000 M², DONT LES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES DÉJÀ OBTENUES, PERMETTANT UNE LIVRAISON DANS UN DÉLAI DE 12 MOIS APRÈS ACCORD

(Rédaction de Gdansk)