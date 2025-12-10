Argan signe un BEFA pour un nouvel entrepôt à Tournan-en-Brie
information fournie par Zonebourse 10/12/2025 à 07:25
Implanté sur un terrain de 6,2 hectares, ce futur site viendra compléter la présence d'Argan à Tournan-en-Brie, une zone logistique historique de l'est francilien et l'un des berceaux du développement de la société, en accès direct sur la Nationale 4.
L'entrepôt sera composé de 4 grandes cellules de stockage de 7 200 m² chacune et équipé de la solution AutOnom. Une centrale photovoltaïque de 400 kWc sera installée en toiture, complétée par des batteries de stockage d'une capacité de 300 kWh.
Valeurs associées
|63,200 EUR
|Euronext Paris
|-0,47%
