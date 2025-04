Argan: signe un bail BEFA pour un nouvel entrepôt 'Aut0nom' information fournie par Cercle Finance • 10/04/2025 à 18:30









(CercleFinance.com) - Argan annonce avoir signé un BEFA (Bail en état futur d'achèvement) portant sur le développement d'un Aut0nom de 18 300 m² sur la commune de Louailles (72), le long de l'A11.



Pour rappel, Aut0nom est un label développé par Argan désignant 'des sites logistiques innovants, conçus pour être autonomes sur le plan énergétique et à faible impact environnemental'.



Le chantier de ce nouveau projet démarrera à la fin du mois d'avril.



Le futur client, une entreprise spécialiste de l'univers du jardin et de l'aménagement extérieur, sera engagé dans le cadre d'un bail long terme de 12 années fermes.



'Ce nouveau projet [...] permet à notre Foncière d'avancer sur son ambitieux plan d'investissement de 220 millions d'euros prévus sur les exercices 2025 et 2026 ', a souligné Ronan Le Lan, Président du Directoire d'Argan.





