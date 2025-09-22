 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Argan : ricoche sous 67E, 'gap' à, combler vers 64E
information fournie par Zonebourse 22/09/2025 à 13:46











Argan ricoche asse brutalement sous 67E (-4% vers 65,1E), le prochain objectif serait le comblement du 'gap'' resté béant depuis le 12 septembre vers 64E.
le principal support moyen terme demeure le plancher des 62,2E des 26 et 27 juin puis des 10 et 11 septembre.








Valeurs associées

ARGAN
65,1000 EUR Euronext Paris -2,84%
