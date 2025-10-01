 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 981,50
+1,10%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Argan-Revenus locatifs en hausse de 4% au T3, objectifs confirmés
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 17:45

Argan ARGAN.PA a fait état mercredi de revenus locatifs en hausse de 4% au troisième trimestre, tout en confirmant ses objectifs annuels de progression des revenus locatifs et de ratio de dette nette sur Ebitda.

Pour le trimestre clos le 30 septembre, les revenus locatifs du groupe immobilier français se sont élevés à 52,9 millions d'euros, contre 51,1 millions d'euros il y a un an.

Argan a également confirmé ses objectifs révisés la semaine dernière, soit une progression de 7% de ses revenus locatifs en 2025 à 211 millions d'euros et un ratio de dette nette sur Ebitda de 8,7x à fin 2025.

Le groupe immobilier a par ailleurs déclaré mercredi porter le programme des investissements 2025-2026 désormais à près de 215 millions d'euros, après avoir annoncé environ 200 millions d'euros en juillet.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

ARGAN
63,6000 EUR Euronext Paris -0,16%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank