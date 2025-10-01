Argan-Revenus locatifs en hausse de 4% au T3, objectifs confirmés

Argan ARGAN.PA a fait état mercredi de revenus locatifs en hausse de 4% au troisième trimestre, tout en confirmant ses objectifs annuels de progression des revenus locatifs et de ratio de dette nette sur Ebitda.

Pour le trimestre clos le 30 septembre, les revenus locatifs du groupe immobilier français se sont élevés à 52,9 millions d'euros, contre 51,1 millions d'euros il y a un an.

Argan a également confirmé ses objectifs révisés la semaine dernière, soit une progression de 7% de ses revenus locatifs en 2025 à 211 millions d'euros et un ratio de dette nette sur Ebitda de 8,7x à fin 2025.

Le groupe immobilier a par ailleurs déclaré mercredi porter le programme des investissements 2025-2026 désormais à près de 215 millions d'euros, après avoir annoncé environ 200 millions d'euros en juillet.

