Argan ramène à 100% le taux d'occupation de son patrimoine
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 07:29

Argan annonce avoir loué 32 000 m2 sur son site du Coudray-Montceaux (Essonne), un ensemble de deux bâtiments représentant un total de 163 000 m2 en accès direct sur l'autoroute A6, permettant au groupe de ramener à 100% le taux d'occupation de son patrimoine.

Ce site ne sera ainsi resté vacant que quelques mois avec la prise à bail pour 9 ans, dont 6 ans fermes, des 32 000 m2 disponibles par JS Logistics, filiale du groupe Zongteng qui fournit des solutions d'entreposage et de logistique au service d'acteurs du e-commerce.

Prestataire pour plusieurs clients, le site traitera différents types de fournitures, mais également de l'ameublement et des produits de bricolage. Avec cette nouvelle implantation, JS Logistics opère désormais sur près de 100 000 m2 en Ile-de-France.

"Avec cette signature, le patrimoine d'Argan, constitué d'une centaine d'entrepôts représentant 4 millions de m2, est à nouveau occupé à 100%", met en avant Ronan Le Lan, président du directoire de la société d'immobilier logistique.

"Cette performance s'explique par notre choix assumé d'assurer la gestion locative de notre patrimoine avec nos équipes en interne. Cette proximité terrain avec nos équipes de property et d' asset managers est un facteur-clé de notre succès", poursuit-il.

