Argan ramène à 100% le taux d'occupation de son patrimoine
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 07:29
Ce site ne sera ainsi resté vacant que quelques mois avec la prise à bail pour 9 ans, dont 6 ans fermes, des 32 000 m2 disponibles par JS Logistics, filiale du groupe Zongteng qui fournit des solutions d'entreposage et de logistique au service d'acteurs du e-commerce.
Prestataire pour plusieurs clients, le site traitera différents types de fournitures, mais également de l'ameublement et des produits de bricolage. Avec cette nouvelle implantation, JS Logistics opère désormais sur près de 100 000 m2 en Ile-de-France.
"Avec cette signature, le patrimoine d'Argan, constitué d'une centaine d'entrepôts représentant 4 millions de m2, est à nouveau occupé à 100%", met en avant Ronan Le Lan, président du directoire de la société d'immobilier logistique.
"Cette performance s'explique par notre choix assumé d'assurer la gestion locative de notre patrimoine avec nos équipes en interne. Cette proximité terrain avec nos équipes de property et d' asset managers est un facteur-clé de notre succès", poursuit-il.
Valeurs associées
|63,6000 EUR
|Euronext Paris
|-1,24%
A lire aussi
-
(Actualisé avec CVC Capital, Legal & General) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre
-
"Cette crise risque d’aggraver considérablement le niveau de vie des salariés", a mis en garde la CGT dans un communiqué mardi 10 mars. Agir face à la flambée des prix des carburants. Mardi 10 mars, la CGT a demandé au gouvernement d'"encadrer" les tarifs et d'"augmenter" ... Lire la suite
-
Des compagnies aériennes en Asie-Pacifique, dont Qantas et Air India, ont annoncé avoir relevé leurs prix pour intégrer la flambée des prix du kérosène déclenchée par la guerre au Moyen-Orient, ou se préparent à le faire si la situation perdure. Le groupe Air India ... Lire la suite
-
L'année 2026 a démarré depuis moins de 3 mois mais elle a déjà été très fournie en événements sur les marchés et en dehors : opération au Venezuela, volatilité des marchés, nouvelles craintes sur les perspectives et les conséquences de l'IA et, depuis peu, un conflit ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer