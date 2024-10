Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Argan: objectif annuel de revenus locatifs relevé information fournie par Cercle Finance • 02/10/2024 à 07:42









(CercleFinance.com) - Sur la base d'une 'très bonne dynamique locative des neuf premiers mois 2024', Argan annonce revoir à la hausse son objectif de revenus locatifs à 198 millions d'euros (contre 197 millions auparavant) pour l'ensemble de 2024, soit une progression de 8%.



La foncière spécialisée dans les entrepôts a accru de 9% ses revenus locatifs à 149 millions à fin septembre, grâce à la révision des loyers (+4,6%) au 1er janvier 2024 et à l'effet année pleine des livraisons de 2023, complété par les livraisons de 2024.



Conformément à son plan de marche, Argan aura réalisé près de 180 millions d'euros de développements pour 170.000 m² sur un an d'ici la fin 2024. Il se dit aussi en voie de finaliser le volume de cession prévu sur 2024, pour une enveloppe de l'ordre de 78 millions.





Valeurs associées ARGAN 73,10 EUR Euronext Paris +0,69%