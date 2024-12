Argan: nomination au conseil de surveillance information fournie par Cercle Finance • 12/12/2024 à 10:20









(CercleFinance.com) - La foncière Argan annonce que sur proposition du comité des nominations et rémunérations, son conseil de surveillance a décidé à l'unanimité de nommer Éric Donnet en qualité de membre indépendant du conseil de surveillance à compter de ce jour.



Cumulant plus de 25 ans d'expérience dans la finance et l'immobilier, il a notamment été directeur général de Groupama Immobilier et président de Groupama Gan REIM de 2014 à 2024. Il est, depuis mars 2024, directeur général du groupe Daniel Féau.



Cette nomination intervient à titre provisoire en remplacement de François-Régis de Causans. Elle sera ainsi soumise à la ratification de l'AG du 20 mars 2025, étant précisé que son mandat s'achèvera à l'AG 2026.





