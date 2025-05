Argan: livraison d'une extension de hub en Haute-Garonne information fournie par Cercle Finance • 16/05/2025 à 08:40









(CercleFinance.com) - Argan fait part de la livraison de l'extension de son hub de messagerie de Bruguières (Haute-Garonne), dont la surface a ainsi été portée à 14.000 m², un chantier qui fut également l'occasion de réaliser des travaux d'amélioration du bâtiment existant.



Ces travaux auront été une opportunité de réduire fortement le bilan énergétique du site, notamment grâce à l'installation d'une centrale photovoltaïque destinée à l'autoconsommation et d'un système de gestion technique du bâtiment.



La livraison de l'extension marque en outre le démarrage d'un nouveau bail long terme de 12 années fermes avec Geodis, qui opère ce hub régional depuis 2003 pour ses activités de logistique et de messagerie dans le Sud-Ouest de la France.





