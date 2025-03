Argan: livraison d'un entrepôt de 30 000 m2 au sud de Rennes information fournie par Cercle Finance • 26/03/2025 à 18:24









(CercleFinance.com) - Argan annonce la livraison d'un entrepôt Aut0nom de 30 000 m2 exploité par Dimolog au sud de Rennes.



Cette plateforme logistique est composée de cinq cellules de stockage représentant environ 29 000 m2, dont une permet de stocker des liquides inflammables. Elles sont complétées d'un bloc bureaux de 1 000 m2.



Une centrale photovoltaïque développant une puissance de 550 kWc a été installée en toiture et couplée à des batteries de stockage d'une capacité de 400 kWh.



L'ensemble de l'énergie verte produite est dédié à l'autoconsommation, ce qui permet à Dimolog de couvrir environ 30% de ses besoins énergétiques.



'La livraison de ce site marque la première étape de notre ambitieux plan de développement de 220 millions d'euros d'investissement d'ores et déjà identifiés sur les exercices 2025 et 2026. Argan croit en cette localisation sur un marché rennais en plein développement où les opportunités d'installation restent structurellement limitées. ' a déclaré Ronan Le Lan, Président du Directoire d'Argan.





Valeurs associées ARGAN 60,9000 EUR Euronext Paris -1,46%