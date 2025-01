Argan : hausse de 8% de ses revenus locatifs sur un an

(AOF) - Toujours portée par une solide dynamique, Argan enregistre une croissance tonique de 8% pour ses revenus locatifs sur un an, à 198 millions d'euros à fin décembre. La foncière remplit ainsi pleinement l’objectif fixé pour l’année, relevé à l’occasion de la publication des revenus locatifs des neuf premiers mois. La croissance des loyers sur la période est le fruit de la réussite commerciale confirmée du groupe au travers de l'effet année pleine des livraisons de 2023 et de celles de 2024 ainsi que de la révision des loyers (+4,6 %) intervenue au 1er janvier 2024.

Argan maintient une occupation de ses entrepôts à un niveau maximal et unique sur le marché, de 100 % pour la deuxième année consécutive.

La baisse séquentielle des revenus locatifs entre le troisième (51,1 millions d'euros) et le quatrième trimestre (49,1 millions d'euros) 2024 est liée à l'impact mécanique de la cession du datacenter de Wissous au début du mois d'octobre.

Conformément au plan de marche annoncé, Argan a ainsi réalisé près de 180 millions d'euros de développements pour 170 000 m² en 2024, représentant un volume remarquable.

Le rendement moyen des projets livrés en 2024 s'est rapproché du seuil de 7 % en s'établissant à 6,6 %, contre 5,2 % en 2023. Ce ratio élevé témoigne d'une solide capacité d'Argan à valoriser la qualité Prime de ses actifs loués avant leur livraison et d'un niveau d'exécution unique et reconnu sur le marché français aussi bien pour le développement de ses entrepôts que pour le suivi de ses équipes "asset-property" (anticipation des besoins du client et maintien de la qualité des actifs dans la durée).

En outre, Argan a bouclé avec succès le volume de cession prévu sur 2024, pour une enveloppe de 77 millions d'euros (18 millions d'euros, avec la vente, au deuxième trimestre, d'une plateforme logistique à Caen de 18 000 m2 ; 59 millions d'euros, dans le cadre de la cession de son datacenter situé à Wissous, au début du quatrième trimestre, pour une surface de 22 000 m2).

AOF - EN SAVOIR PLUS

ARGAN

=/ Points clés /=

- Première foncière française de développement et location de plateformes logistiques avec une part de marché de 7 %, créée en 2000 ;

- Patrimoine de 100 plateformes, valorisé 3,8 Mds€ ;

- Revenus locatifs de 179 M€, réparti entre les chargeurs pour 77%, les logisticiens multi-clients pour 18 % et les logisticiens mono-clients pour 5 % ;

- Ambition d’une totale maîtrise de la chaîne de valeur : réserve foncière de qualité, rôle de développeur-investisseur pour des prix de revient constructeur, offre de plateformes logistiques louées sur longue durée (+ 10 ans) à des locataires de qualité, avec des coûts de fonctionnement à moins de 8 % des revenus locatifs ;

- Capital détenu à 40 % par la famille fondatrice Le Lan et à 16,6 % par Prédica, Jean-Claude Le Lan présidant le conseil de surveillance de 8 membres et Ronan Le Lan le directoire de 4 membres.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires focalisée sur :

- la croissance des revenus et le maillage du territoire français,

- l’accélération du désendettement via l ecaractère hypothécaire de la dette (100 M€ d’amortissement annuel) et des cessions ciblées d’actifs fin 2024 et début 2025,,

- Stratégie environnementale 2030 de neutralité carbone pour le chauffage et l’éclairage :

- entrepôts « AutOnom », producteurs de leur propre énergie verte via des centrales photovoltaïques, les sites anciens étant cédés et remplacés par des actifs AutOnom ;

- remplacement total du chauffage gaz par des pompes à chaleur électriques ;

- Historique de progression régulière du patrimoine, des revenus et récurrence du résultat net à hauteur de 75 % des loyers ;

- Bilan en voie d’assainissement : à fin juin, dette nette de 1,8 Md€ M€ donnant un ratio LTV de 45,9 % (dont 58 % à taux fixe et 39 % à taux variable couvert) mais durée résiduelle des baux de 5,5 ans et objectif 2030 d’un LTV compris entre 25% et 35% et d’un ratio de dette à 7.

=/ Défis /=

_ Evolution de l’actif net par action, de 79 €, à comparer au cours de Bourse, et du taux d’occupation des entrepôts (100 %) ;

- Sensibilité des revenus à Carrefour (+ 1/4 des revenus locatifs), suivi de FM Logistic et Casino (autour de 7 % chacun), la distribution alimentaire pesant 41 % des loyers, devant la logistique&transport (21 %) et l’équipement de la personne (11 %) ;

- Accélération du développement en 2024 -volume de 170 000 m2 pour une valeur de 180 M€ et un rendement proche de 7 % -financé à parts égales entre prêts hypothécaires amortissables et cessions d’entrepôts pour 78 M€ ;

- Après un gain de 9 % des revenus locatifs à fin septembre, objectif 2024 2 fois rehaussé de revenus locatifs à 198 M€, d’un résultat net récurrent de 135 M€ et d’un ratio LTV de 44 ;

- Anticipations 2024-2026 relevées : croissance annuelle moyenne de + 7 % des revenus locatifs, cessions d’actifs de 180 M€, dont 78 M€ en 2024 et LTV EPRA d’environ 38% d’ici fin 2026. ;

- Dividende 2024 de 3,30 €, vs 3,15 € au titre de 2023.