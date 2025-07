Argan: hausse de 16% du RNR au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 18/07/2025 à 08:00









(Zonebourse.com) - La foncière d'immobilier logistique Argan publie un résultat net récurrent (RNR) part du groupe en croissance de 16% à 78 millions d'euros au titre du premier semestre 2025, portant la marge à un niveau de 74% des revenus locatifs.



Pour rappel, ces derniers ont augmenté de 8% à 105,8 millions d'euros, soutenus par l'effet année pleine des huit livraisons de 2024, intervenues principalement au deuxième semestre, ainsi que la révision des loyers (+3,45%) au 1er janvier 2025.



'Ces résultats s'accompagnent d'une réduction toujours volontariste de notre endettement avec une LTV EPRA en baisse à 42%, diminuée d'un point sur six mois', souligne par ailleurs son président du directoire Ronan Le Lan.



Ces performances sont en ligne avec les objectifs 2025 qu'Argan confirme, à savoir une croissance de +6% des revenus locatifs et de +11% du résultat net récurrent, tout en abaissant son LTV EPRA sous le seuil des 40% d'ici la fin de l'exercice.





Valeurs associées ARGAN 63,6000 EUR Euronext Paris 0,00%