Argan, Eurazeo, Kaufman et Broad, Saint-Gobain... : les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Argan

Sur les neuf premiers mois de 2025, Argan a enregistré des revenus locatifs de 158,7 millions d'euros, en hausse de 6 %. " La croissance soutenue de la période provient pour l'essentiel de l'effet année pleine des 8 livraisons de 2024 ainsi que de la révision des loyers (+ 3,45 %) au 1er janvier 2025 " précise le spécialiste des entrepôts Premium. Au troisième trimestre, les revenus ont augmenté de 4% à 52,9 millions d'euros .

Eurazeo

Eurazeo finalise la cession d'Ultra Premium Direct, spécialiste français de la vente en direct d'aliments pour animaux de compagnie, à Inspired Pet Nutrition, la principale plateforme indépendante de petfood au Royaume-Uni, soutenue par CapVest Partners LLP. La transaction génère un retour brut de 2,1 fois " cash-on-cash " sur l'investissement initial de la société française, avec environ 138 millions d'euros revenant au bilan d'Eurazeo, au-dessus de sa valeur comptable.

Kaufman et Broad

Le promoteur immobilier livrera ses résultats du troisième trimestre.

Les Constructeurs du Bois

Au premier semestre 2025, Les Constructeurs du Bois affiche un chiffre d'affaires de 9,22 millions d'euros, en progression de 25,1% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette performance repose principalement sur la progression des ventes en bloc réalisées auprès de bailleurs sociaux référents. La marge brute s'élève à 2,49 millions d'euros, en recul de 6,5% par rapport au niveau exceptionnel enregistré au premier semestre 2024.

Mauna Kea

La société spécialisée dans les dispositifs médicaux précisera ses résultats du premier semestre.

Saint-Gobain

Saint-Gobain a annoncé être entré en négociations exclusives avec Ponsardin Industries pour la cession de SFIC Belgique, distributeur de matériaux de construction spécialisé dans le plâtre, l'isolation et les plafonds sur le marché belge. Le chiffre d'affaires de SFIC Belgique est estimé à environ 75 millions d'euros en 2025. Ce projet pourra être finalisé d'ici fin 2025 après la procédure usuelle d'information et de consultation des instances représentatives du personnel.

Winfarm

Le spécialiste de la vente à distance de produits et de solutions au monde agricole et à l'élevage diffusera ses résultats du premier semestre.