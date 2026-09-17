Argan et Celio agrandissent leur plateforme logistique d'Amblainville

Argan et Celio ont inauguré l'extension du site logistique d'Amblainville, dans l'Oise, portant sa superficie de 43 000 à 55 000 m². Livrés en mai 2026, ces 12 000 m² supplémentaires doivent permettre à CELIO d'accompagner le développement de ses activités depuis cette plateforme, devenue son principal hub logistique en Europe.

Cette opération marque une nouvelle étape dans le partenariat engagé depuis près de quinze ans entre les deux groupes. Désormais labellisé AutOnom, le site bénéficie également de nouveaux équipements énergétiques, dont une centrale photovoltaïque de 400 kWc, des batteries de stockage et des pompes à chaleur.

Selon Argan, ces installations permettent de diviser par quatre les émissions de CO? de l'ensemble de la plateforme.