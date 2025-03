Argan: dividende approuvé en AG information fournie par Cercle Finance • 21/03/2025 à 13:13









(CercleFinance.com) - A l'issue de son assemblée générale tenue jeudi, Argan a annoncé l'approbation de la distribution d'un dividende de 3,30 euros par action, avec l'option pour le paiement en action (sur la totalité du dividende) à un prix de souscription de 57,12 euros.



Le détachement du droit au dividende se fera le 26 mars et sa mise en paiement le 17 avril. L'option pour le paiement en actions devra s'exercer à compter du 28 mars jusqu'au 11 avril inclus, sans quoi les actionnaires recevront leur dividende en numéraire.



Par ailleurs, la foncière d'immobilier logistique a fait part lors de son AG d'une hausse significative de ses investissements sur deux ans (2025 et 2026) en augmentant de près de 30% le volume d'ores et déjà identifié.



Ainsi porté à 220 millions d'euros (contre 170 millions annoncé en début d'année), le plan de développement 2025-2026 inclut de nouveaux projets conclus au premier trimestre 2025. Le rendement moyen des investissements de 2025 et 2026 est de l'ordre de 6%.





Valeurs associées ARGAN 65,2000 EUR Euronext Paris +0,31%