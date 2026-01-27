Argan commercialise une nouvelle cellule sur son AutOnom de Bain-de-Bretagne

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
information fournie par Boursorama avec AFP•27.01.2026•18:11•
Le groupe de casinos Partouche a réalisé des bénéfices en forte progression lors de son exercice 2024-2025, après une année marquée par d'importants investissements de rénovation, qui avaient pesé sur sa rentabilité, a indiqué l'entreprise mardi. Au cours de son ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec AFP•27.01.2026•18:10•
Le ministre de l'Economie Roland Lescure a appelé mardi le groupe d'informatique français Capgemini à "questionner" ses activités, après la révélation d'un contrat passé par une filiale avec la police américaine de l'immigration (ICE). "J'engage Capgemini à faire ...
Lire la suite
LVMH a fait état mardi d'une hausse surprise de ses ventes au quatrième trimestre, alimentant les espoirs d'un rebond plus large du secteur malgré les tensions commerciales, la faiblesse du dollar et le cours élevé de l'or qui pèsent sur ses marges. Propriétaire ...
Lire la suite
Des agents fédéraux devaient commencer à quitter Minneapolis mardi, dans le cadre de la reprise en main de l'opération anti-immigration sur place par un proche conseiller de Donald Trump, contraint à l'apaisement après la mort d'un deuxième manifestant américain. ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer