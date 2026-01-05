 Aller au contenu principal
Argan, Capgemini, Verallia...les valeurs à suivre demain à Paris -
information fournie par AOF 05/01/2026 à 18:37

(AOF) - Argan

Sur l'ensemble de 2025, la foncière enregistre des revenus locatifs de 212 millions d'euros, en hausse de 7% par rapport à 2024.Cette progression provient pour l'essentiel de l'effet année pleine des 8 livraisons de 2024 ainsi que de la révision des loyers (+3,45%) au 1er janvier 2025. Au 31 décembre 2025, le patrimoine construit représente 3 770 000 m².

Capgemini

Le Conseil d'Administration de Capgemini SE, réuni le 5 janvier 2026, a pris acte de la démission de Mme Megan Clarken de son mandat d'administrateur et a décidé de coopter Lila Tretikov en qualité de nouvel administrateur. De nationalité franco-américaine, elle est actuellement responsable de la stratégie IA du fonds de capital-risque international New Enterprise Associates. Elle apportera au Conseil ses compétences technologiques et son expertise reconnue en matière d'IA et de transformation des entreprises par la technologie.

Verallia

Verallia, troisième producteur mondial de l'emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires en verre, annonce la nomination de Cristina Riesgo en tant que directrice financière, à compter du 1er mars 2026, en remplacement de Nathalie Delbreuve. Elle rejoindra le comité exécutif et sera directement rattachée à Patrice Lucas, directeur général du groupe Verallia.

Vinci

Vinci a signé une convention d'achat d'actions avec un prestataire de service d'investissement. Selon les termes de cette convention, valable du 6 janvier 2026 au 25 mars 2026 au plus tard, Vinci donne mandat au prestataire d'acquérir pour son compte des actions Vinci dans la limite de 600 millions d'euros. Le prix d'achat ne pourra pas excéder le prix fixé par l'assemblée générale mixte de Vinci.

Valeurs associées

ARGAN
64,8000 EUR Euronext Paris -0,31%
CAPGEMINI
143,8500 EUR Euronext Paris +2,20%
VERALLIA
22,7200 EUR Euronext Paris -2,15%
VINCI
121,3000 EUR Euronext Paris +0,12%
