Argan acquiert trois sites logistiques loués à Ferrero et Puma

Argan SA ARGAN.PA :
* ARGAN ACCÉLÈRE AVEC L'ACQUISITION DE TROIS NOUVEAUX SITES PREMIUM LOUÉS À FERRERO ET PUMA POUR UN TOTAL DE PRÈS DE 100 000 M²
* TROIS NOUVEAUX SITES LOGISTIQUES NEUFS À LIVRER AU PREMIER SEMESTRE 2026
* REPRÉSENTANT 165 MEUR D'ACTIFS PREMIUM À LIVRER, DONT 140 MEUR PRÉVUS AU S1, AVEC UN RENDEMENT MOYEN DE 6 %
Texte original nGNE2skhzV Pour plus de détails, cliquez sur ARGAN.PA
(Rédaction de Gdansk)
