Argan acquiert trois sites logistiques loués à Ferrero et Puma
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 17:51

Argan SA ARGAN.PA :

* ARGAN ACCÉLÈRE AVEC L'ACQUISITION DE TROIS NOUVEAUX SITES PREMIUM LOUÉS À FERRERO ET PUMA POUR UN TOTAL DE PRÈS DE 100 000 M²

* TROIS NOUVEAUX SITES LOGISTIQUES NEUFS À LIVRER AU PREMIER SEMESTRE 2026

* REPRÉSENTANT 165 MEUR D'ACTIFS PREMIUM À LIVRER, DONT 140 MEUR PRÉVUS AU S1, AVEC UN RENDEMENT MOYEN DE 6 %

Texte original nGNE2skhzV

(Rédaction de Gdansk)

ARGAN
62,7000 EUR Euronext Paris -0,79%
PUMA
20,1700 EUR XETRA -1,80%
