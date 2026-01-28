Argan accueille un nouveau locataire à Bain-de-Bretagne
28/01/2026
Ce spécialiste du transport et de la logistique, historiquement basé dans le sud de la France, exploitera sur le site de Bain-de-Bretagne une cellule de stockage de 5 400 m² complétée par un bloc bureaux de 300 m².
"Située à une trentaine de kilomètres au sud de Rennes, en accès direct sur la route Nationale 137, axe majeur reliant la capitale bretonne à Nantes, Bain-de-Bretagne est un emplacement idéal pour les activités de transports et de logistique de la région", souligne Argan.
Livré début 2025, ce site s'étend sur 30 700 m² environ. Divisé en 5 cellules, il accueille désormais deux utilisateurs avec Ducournau Logistique qui vient rejoindre Dimolog (groupe Dimotrans), déjà locataire de 3 cellules pour un total de 19 300 m².
